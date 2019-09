Gazzetta di Modena: "Sassuolo, l'ex Di Francesco rifiorito alla SPAL"

Domenica il derby tra Sassuolo e SPAL ed è già tempo di pensare agli ex. "Dopo il divorzio dal Sassuolo Di Francesco è rifiorito alla SPAL" scrive la Gazzetta di Modena, sciorinando i numeri dell'ex neroverde: 4 partite giocate, 2 gol segnati e 2 assist a referto: l'avventura di Federico Di Francesco alla SPAL non poteva iniziare in modo migliore. Domenica il ritorno al Mapei Stadium da avversario insieme agli altri ex Missiroli, Floccari e Kurtic.