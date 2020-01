© foto di Utente

"Sassuolo, l'ex Iachini esce allo scoperto: vuole Duncan in viola", titola al proprio interno l'edizione odierna della Gazzetta di Modena, facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa dall'attuale allenatore della Fiorentina, che dunque ha ammesso pubblicamente l'interesse per il centrocampista neroverde, appetito tra l'altro anche da Milan e Torino.