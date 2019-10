Gazzetta di Modena: "Sassuolo, l'Inter cassaforte neroverde"

"Sassuolo, l'Inter cassaforte neroverde: con Politano e Sensi incassati 50 milioni": scrive così la Gazzetta di Modena in edicola oggi, all'interno della sua sezione sportiva. Domenica la gara tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium. Grandi affari negli ultimi anni tra i nerazzurri e i neroverdi: prima Politano, poi Sensi. Vantaggi tecnici per l'Inter, economici per il Sassuolo.