Gazzetta di Modena: "Sassuolo: la BCD punta l'Inter"

"Sassuolo: il trio Berardi, Defrel e Caputo mette l'Inter nel mirino": scrive così la Gazzetta di Modena in edicola oggi. Il Sassuolo scenderà in campo domani all'ora di pranzo per sfidare l'Inter. De Zerbi potrebbe affidarsi al tridente 'pesante': Berardi, Caputo e Defrel. Domenica l'assenza di Squinzi si sentirà in maniera ancora più profonda, ma, allo stesso tempo, un risultato positivo del suo Sassuolo suonerebbe come un dolce saluto al suo presidente.