Gazzetta di Modena: "Sassuolo, la bestemmia costa cara a Magnanelli"

"Sassuolo, una bestemmia costa cara a Magnanelli che salterà la Fiorentina": questo il titolo scelto della Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva. Ieri le decisioni del Giudice Sportivo. Prova tv per il capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli, squalificato per una giornata a causa di una bestemmia in campo nel corso della sfida con il Verona. Il centrocampista salterà così la sfida infrasettimanale con i viola.