© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Modena oggi in edicola titola sul Sassuolo: "La Fiorentina pensa a Duncan e la Sampdoria torna su Defrel". Saranno tante le voci di mercato attorno ai gioielli neroverdi nelle prossime ore e nei primi giorni di mercato. Il ghanese Duncan potrebbe partire alla volta di Firenze, con una trattativa pronta a decollare, mentre difficilmente il Sassuolo cederà alle avances viola per Domenico Berardi. La Sampdoria invece starebbe pensando di riportare a Genova Gregoire Defrel, magari inserendolo in uno scambio di prestiti con Gianluca Caprari.