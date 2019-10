L'ultima gara di Domenico Berardi in azzurro risale al 20 novembre dello scorso anno: Roberto Mancini gli fece giocare un'oretta nell'amichevole vinta dalla nazionale italiana per 1-0 contro gli Stati Uniti a Genk. Il capocannoniere dei neroverdi con 5 gol è stato escluso ancora una volta dai convocati. "Sassuolo, la Nazionale snobba ancora Berardi": scrive la Gazzetta di Modena in edicola oggi, parlando della nuova esclusione dell'attaccante che rischia di star fuori anche all'Europeo, stando alle parole di Mancini. "Chi andrà all'Europeo è già qui" ha detto il tecnico in conferenza stampa.