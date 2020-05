Gazzetta di Modena: "Sassuolo, la nuova Pepita d'oro è Piccinini"

"Sassuolo, la nuova Pepita d'oro è Piccinini" scrive la Gazzetta di Modena all'interno della sua sezione sportiva. Il difensore centrale classe 2002, già aggregato alla prima squadra (ha esordito in Coppa Italia contro il Perugia) è considerato un predestinato. Sulle sue tracce Juventus, Inter e anche alcuni club stranieri. Ora, dopo le panchine in serie A e l'esordio in Coppa, anche l'interesse di alcune grandi. Stefano Piccinini, però, sa come evitare di montarsi la testa.