"Sassuolo, la Roma su Caputo. Defrel: in lizza Samp, Spal e Aston Villa": così la Gazzetta di Modena sul mercato del Sassuolo. Se è difficile che il Sassuolo si privi del suo miglior realizzatore dopo pochi mesi dall' acquisto, potrebbe fare altre valutazioni su Defrel, visto che il francese, anche per colpa di problemi fisici, non è riuscito ad avere un impatto determinante.