"Sassuolo, la sfida di Locatelli: 'A San Siro saranno brividi'": così la Gazzetta di Modena in vista di Milan-Sassuolo, gara in programma domani. Spazio alle parole dell'ex: "Per me è una partita speciale: quando vedrò quello stadio, avrò i brividi per tutti i ricordi". Il Loca torna a San Siro e spera nello scherzetto alla sua ex squadra.