Gazzetta di Modena: "Sassuolo, mercato in stand-by"

"Sassuolo, mercato in stand-by aspettando gli infortunati": la Gazzetta di Modena in edicola oggi fa il punto sul mercato del Sassuolo. Si procede con cautela. L'emergenza riguarda soprattutto la difesa, il reparto più falcidiato dagli infortuni. C'è attesa per capire i reali tempi di recupero di Chiriches (vittima di una ricaduta quando era in procinto di rientrare) e Marlon.