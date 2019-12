Gazzetta di Modena: "Sassuolo, nel mirino ci sono Caprari e Farias"

"Il Sassuolo va a caccia di un esterno: nel mirino ci sono Caprari e Farias": così la Gazzetta di Modena in edicola oggi. I neroverdi cercano un nuovo attaccante dopo il passaggio al 4-2-3-1. Caprari e Farias ma anche Younes del Napoli i primi nomi. Tre esterni che potrebbero fare al caso di De Zerbi e che darebbero al Sassuolo maggiori alternative in quella zona del campo, anche a livello di cambi a partita in corso.