La Gazzetta di Modena dedica spazio al Sassuolo e ai buoni propositi per il 2020. "Sassuolo, riscatto d'obbligo nell'anno del Centenario" titola il quotidiano nella sua sezione sportiva. Il 2020 non sarà un anno come gli altri per i neroverdi. "Dopo tanti complimenti per il gioco adesso serve concretezza. De Zerbi deve tradurre in punti la sua idea di calcio, tanto seducente quanto finora poco produttiva" scrive il quotidiano modenese.