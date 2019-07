Gazzetta di Modena: "Sassuolo-Obiang, fumata bianca"

© foto di stefano tedeschi

Il West Ham pare aver accettato l'offerta neroverde per il centrocampista Pedro Obiang e la Gazzetta di Modena oggi in edicola titola: "Sassuolo-Obiang, fumata bianca". Il calciatore non vede l'ora di tornare in Italia e mettersi a disposizione di mister De Zerbi, ma bisognerà attendere qualche giorno visto che il centrocampista con il club inglese è impegnato in una tournèe in Cina. Il trasferimento si concretizzerà al loro rientro in Europa, ma ormai è tutto fatto.