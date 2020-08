Gazzetta di Modena: "Sassuolo, offerto Semedo. Sirene inglesi per Berardi"

vedi letture

"Sassuolo, offerto Semedo. Sirene inglesi per Berardi" scrive la Gazzetta di Modena in edicola oggi, dedicando spazio al calciomercato dei neroverdi. Mentre Scamacca si avvicina allo Sporting Braga, sempre dal Portogallo rimbalza l'interessamento per il 23enne centrocampista del Benfica, Alfa Semedo. Sirene inglesi invece per Domenico Berardi.