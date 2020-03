Gazzetta di Modena: "Sassuolo, porte chiuse fino al 3 aprile. Domenica il Brescia"

Nella sezione sportiva della Gazzetta di Modena c'è spazio anche per la Serie A per le ultime vicende di casa Sassuolo. "Sassuolo, porte chiuse fino al 3 aprile Domenica alle 15 la sfida col Brescia" scrive il quotidiano. Si giocherà a porte chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile quindi per un mese e si riparte dai 6 match rinviati domenica scorsa: domenica alle 15 il Sassuolo dovrà vedersela con il Brescia.