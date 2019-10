Gazzetta di Modena: "Sassuolo, prima vittoria in trasferta"

© foto di Wilman

Il successo per 0-1 targato Djuricic fa sorridere doppiamente il Sassuolo. Come titola nel taglio alto odierno la Gazzetta di Modena, per i neroverdi, "Con il Verona prima vittoria in trasferta". Giocare il venerdì, insomma, ha portato bene agli uomini di De Zerbi che potranno godersi un weekend di relax dopo i tre punti ottenuti contro l'Hellas.