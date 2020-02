Gazzetta di Modena: "Sassuolo, quando Rossi scoprì Boga"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Modena oggi in edicola titola: "Sassuolo, quando Rossi scoprì Boga alle Next Gen Series". Jeremy Boga, l' uomo del giorno del Sassuolo e, in parte, del calcio italiano, è arrivato in neroverde grazie a una partita nella NextGen Series (la Champions giovanile) e alle doti da scout di Giovanni Rossi. E' stato lo stesso direttore sportivo neroverde a raccontarlo al Guerin Sportivo: «Con De Zerbi cercavamo un attaccante con determinate caratteristiche e ho subito pensato a Boga, che avevo notato anni prima quando ancora lavoravo per la Juventus, in una partita di NextGen Series. Era l' unico nato nel 1997 in squadre composte da ragazzi del 1995 e nonostante avesse due anni in meno si faceva immediatamente notare per la capacità di dribblare e di creare la superiorità numerica.