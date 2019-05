C'è spazio anche per il Sassuolo nella prima pagina de La Gazzetta di Modena. Ieri, infatti, la squadra di De Zerbi ha conquistato un pareggio casalingo contro il Frosinone, risultato arrivato in rimonta dopo che i ciociari erano stati capaci di portarsi sul 2-0. Si tratta di un pari che significa salvezza per la compagine del distretto ceramico. Viceversa, i giallazzurri sono matematicamente retrocessi: ripartiranno dalla Serie B.