© foto di Wilman

Nonostante la pausa per le Nazionali, gli allenamenti in Serie A non si fermano. E sono l'occasione per analizzare la prima parte della stagione. Cosa che ha fatto il tecnico dell'unico club neroverde in Serie A, come titola la Gazzetta di Modena: "Sassuolo, Romagna ha convinto anche De Zerbi. Mai impiegato ad inizio stagione, ora il difensore è un punto fermo. 'Giocatore affidabile e di qualità, ottimo acquisto'".