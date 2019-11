"Sassuolo, rosa all'osso tra infortunati e nazionali" è il titolo di oggi della Gazzetta di Modena sul club neroverde. All'interno delle pagine sportive viene analizzato il momento di forma dei neroverdi, allenatisi in pochi a causa delle tante assenze, giustificate, in allenamento. Ben quattordici i giocatori mancanti, tra infortunati e Nazionali. Per De Zerbi, insomma, un lavoro non facile in questi giorni.