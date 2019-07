© foto di stefano tedeschi

“Sassuolo scatenato: ha le mani su Obiang”. La Gazzetta di Modena oggi in edicola fa il punto sul mercato dei neroverdi che si apprestano a salutare il terzino Pol Lirola, diretto alla Fiorentina, per circa 13 milioni. Fatta per l' acquisto di Gravillon dall'Inter, prosegue il mercato in entrata del Sassuolo. L' obiettivo è un rinforzo importante a centrocampo, reparto che ha perso Sensi: da giorni nel mirino c' è Pedro Obiang, classe '92 di proprietà del West Ham che in Italia ha vestito la maglia della Sampdoria. La novità è che ieri il club neroverde ha presentato agli inglesi un' offerta di 9 milioni che dovrebbe generare la fumata bianca.