Gazzetta di Modena: "Sassuolo sempre a caccia: Paletta primo nome"

Il Sassuolo è sempre alla ricerca di un difensore centrale, così la Gazzetta di Modena oggi in edicola titola: "Sassuolo sempre in caccia: il primo nome è Gabriel Paletta". Il difensore italo-argentino ha rescisso il suo contratto con lo Jiangsu ed ora è libero di trovare una nuova destinazione. Vuole tornare in Serie A, ma la concorrenza è agguerrita, a partire da Lecce e Cagliari, che da tempo si sono mosse sul giocatore. Più defilata l'ipotesi Tonelli, su cui il Sassuolo potrebbe tornare se non dovesse arrivare Paletta.