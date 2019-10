Gazzetta di Modena: "Sassuolo, stasera a Verona l'esame della verità"

© foto di stefano tedeschi

Gli uomini di De Zerbi questa sera sfidano il Verona di Juric. Per i neroverdi è l'occasione per ritornare alla vittoria, che darebbe animo e morale alla squadra dopo i tre ko consecutivi incassati nelle ultime uscite. L'allenatore del Sassuolo spinge i suoi, alla ricerca di punti che muovano una classifica inaspettata viste le qualità che la squadra sa tirare fuori; è proprio su quelle che De Zerbi punta, per inseguire la costanza nella prestazione fin'ora venuta a meno. Lo riporta la Gazzetta di Modena, che titola: "Sassuolo, stasera a Verona l'esame della verità".