"Traoré come Sancho: gli unici classe 2000 a detenere un record a livello europeo": così Gazzetta di Modena in edicola oggi. Il paragone è di quelli pesanti ma Traoré, centrocampista classe 2000 del Sassuolo, e Jadon Sancho, stellina inglese del Borussia Dortmund, oltre all'età, hanno anche altro in comune: sono infatti loro due, secondo Opta, gli unici classe 2000 nei cinque principali campionati europei (Serie A, Liga, Premier, Bundesliga e Ligue 1) ad aver messo lo zampino in almeno quattro reti sia in questo primo scorcio di stagione che nello stesso periodo dell'anno scorso.