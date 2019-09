© foto di stefano tedeschi

"Sassuolo, tutti pazzi per bomber Caputo: fiuto del gol, feeling con De Zerbi e... birra", titola al proprio interno l'edizione odierna della Gazzetta di Modena, celebrando così la meravigliosa doppietta segnata dall'attaccante di Altamura nel derby di domenica scorsa contro la SPAL. Il giocatore ex Empoli, voluto a tutti i costi dalla dirigenza neroverde nella sessione estiva di mercato, non sta tradendo le aspettative: per lui già 3 centri in 4 incontri con la maglia della squadra emiliana.