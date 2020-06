Gazzetta di Modena: "Sassuolo, warm up al Mapei Stadium. E Benassi chiama Berardi"

"Sassuolo, warm up al Mapei Stadium. E Benassi chiama Berardi" scrive la Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva odierna. Ieri pomeriggio amichevole in famiglia in vista del debutto di domenica prossima, in casa dell'Atalanta. Intanto centrocampista Benassi chiama Berardi, suo grande amico: "Io e Domenico vogliamo giocare insieme nella Fiorentina".