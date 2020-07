Gazzetta di Modena: "Sogno Champions per il Sassuolo del Centenario"

La Gazzetta di Modena dedica spazio in prima pagina al Centenario del Sassuolo. "Sogno Champions per il Sassuolo del Centenario" scrive il quotidiano. Il club neroverde compie 100 anni, quest'oggi. Ieri in conferenza stampa presentate le iniziative per l'anno del Centenario: dal viale allo stadio del centro sportivo dedicati al compianto patron Squinzi e alla moglie Adriana Spazzoli, fino al nuovo store in città, passando per il nuovo sponsor tecnico, il nuovo sito, il nuovo logo dedicato ai 100 anni del club e il progetto giovani 'Generazione S'. Senza dimenticare i risultati sportivi con il sogno Champions League in memoria del patron di Mapei.