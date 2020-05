Gazzetta di Modena sul Sassuolo, Consigli: "Diteci cosa fare, l'incertezza destabilizza"

Sulla Gazzetta di Modena c'è spazio per le parole di Andrea Consigli. "Diteci cosa dobbiamo fare, questa incertezza ci destabilizza" le dichiarazioni del portiere del Sassuolo, rilasciate ieri alla Gazzetta dello Sport. "Noi saremmo pronti a scendere in campo con tre settimane di lavoro, ma penso anche ai ragazzi della serie C, che guadagnano poco e stanno soffrendo parecchio, proprio come i loro club".