Gazzetta di Modena sul Sassuolo: "I due sogni di Kyriakopoulos: 'Top club e la Champions'"

vedi letture

Parla Giorgos Kyriakopoulos, terzino sinistro del Sassuolo. Intervistato da Sassuolo Channel, il laterale mancino classe '96, una delle sorprese del campionato in corso, si è confessato, raccontando i suoi sogni: "Voglio un top club e la Champions ma prima voglio giocare per tanti anni a Sassuolo perché qui mi trovo molto bene" scrive la Gazzetta di Modena. "L'unica difficoltà che ho incontrato all'inizio è stata la lingua, perché per il resto la vita è molto simile a quella in Grecia e non ho avuto problemi" le parole del difensore greco.