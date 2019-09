Gazzetta di Modena: "Super Consigli non basta, Sassuolo beffato"

© foto di stefano tedeschi

Nell'edizione odierna la Gazzetta di Modena analizza il k.o. nel turno infrasettimanale del Sassuolo contro il Parma, titolando: "Super Consigli non basta, Sassuolo beffato". Una sconfitta meritata per i neroverdi, che pure avevano cullato l'illusione di strappare un punto ai ducali, tenuti a galla "per 95 minuti da un Consigli superlativo, capace di parare a metà ripresa un rigore a Inglese, senza dimenticare le prodezze su Gervinho". Allo scadere, però, quando il pari sembrava ormai cosa fatta, è arrivata l'autorete di Bourabia. La squadra di De Zerbi è parsa contratta, e vulnerabile alle sgasate di Gervinho: troppi palloni persi, tanto spazio concesso dagli esterni, sempre molto alti.