Gazzetta di Modena, Toni: "Serve lo spirito del Mondiale 2006 per battere il virus"

vedi letture

Parla Luca Toni: "Serve lo spirito del Mondiale 2006 per battere il virus", così La Gazzetta di Modena in prima pagina quest'oggi. Il centravanti ex Modena prova a dare coraggio all'Italia e agli italiani in questo momento così complicato. Mentre in tv passano in rassegna le immagini della vittoria al Mondiale del 2006, Luca Toni prova a lanciare un messaggio di speranza.