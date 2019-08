© foto di ManWil

Il Sassuolo non molla Omer Toprak. Continuano i contatti tra i neroverdi e il Borussia Dortmund per arrivare al centrale turco. Non una trattativa facile visto lo spessore del giocatore, che vanta oltre 300 presenze nei campionati tedeschi e una cinquantina tra Europa League e Champions League. Con Supercoppa di Germania appena conquistata. Ma i neroverdi resistono, come titola la Gazzetta di Modena nelle pagine interne: "Toprak, il Sassuolo insiste".