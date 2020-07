Gazzetta di Modena: "Traoré, Berardi, killer Caputo e Raspadori: è gran Sassuolo"

"Traoré, Berardi, killer Caputo e Raspadori: è gran Sassuolo" scrive la Gazzetta di Modena che celebra la vittoria per 5-0 dei neroverdi sul Genoa, ancora in piena lotta per la salvezza. Chi si aspettava un Sassuolo appagato si è dovuto ricredere. I neroverdi vogliono chiudere all'ottavo posto e non fanno sconti al Genoa. Doppietta di Caputo che sale a quota 21. Secondo gol per il baby Raspadori. Gran gol e due assist per Berardi.