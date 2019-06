Gazzetta di Modena: “Tutti vogliono Caputo, il Sassuolo ci prova”

© foto di AC Sorbolo ASD

Spazio al mercato in casa Sassuolo sulle pagine sportive della Gazzetta di Modena che fa il punto sia in entrata sia in uscita. Nel primo caso l'obiettivo è prelevare Francesco Caputo dall'Empoli, ma la concorrenza è altissima con il Genoa che sembra essere meta preferita dal bomber. Se però il Sassuolo dovesse spuntarla i liguri potrebbero bussare alla porta neroverde per Gianluca Scamacca, che piace anche a Spezia e Pescara in Serie B.

“Sempre a Genova, ma sponda doriana, potrebbe finire Berardi: - si legge ancora sul quotidiano - Di Francesco vorrebbe ricongiungersi con uno dei suoi pupilli, ma il prezzo è alto, con la Samp che vorrebbe abbassarlo di almeno 15 milioni attraverso l' inserimento di Caprari”.