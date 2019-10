© foto di stefano tedeschi

"Un anno e mezzo fa Squinzi era in Duomo, a Milano, per adottare una guglia". Titola così in apertura la Gazzetta di Modena nella sua edizione odierna: "Quel Duomo che tanto amava ieri gli ha tributato l'ultimo saluto accogliendo cinquemila persone". Moltissimi i presenti: dipendenti Mapei in abiti da lavoro, ma anche imprenditori, politici, gente comune e sportivi, a partire dal Sassuolo al gran completo.