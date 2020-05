Gazzetta di Modena: "Via libera alla A: Sassuolo in campo contro l'Atalanta"

La Gazzetta di Modena, nell'edizione odierna, dedica il taglio basso alla ripresa del massimo campionato: "Via libera alla A: Sassuolo in campo contro l'Atalanta", si legge. Serie A già in rampa di lancio: si parte il 20 giugno con il Sassuolo che dovrebbe giocare il recupero contro l'Atalanta. I neroverdi erano stati gli ultimi a scendere in campo, nel posticipo contro il Brescia del famoso messaggio di Francesco Caputo: "Andrà tutto bene"