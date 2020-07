Gazzetta di Parma: "A Brescia a caccia di altri tre punti"

Sono giorni di grande fermento in casa Parma dopo la notizia dell'imminente closing per la cessione societaria, ma oggi la testa torna al calcio giocato, con i crociati che scenderanno in campo al Rigamonti di Brescia, per la trentaseiesima giornata. "Parma a Brescia a caccia di altri tre punti", titola la Gazzetta di Parma. Contro il Brescia, già retrocesso, i ragazzi di mister D'Aversa cercheranno di rimpinguare il proprio bottino in classifica per fare il nuovo record di punti dal ritorno in Serie A.