Non si può certo dire che il Parma sia fortunato. In questa stagione in cui i crociati stanno stupendo tutti con un sesto posto in classifica ad inizio girone di ritorno, a stupire è anche la frequenza di infortuni patiti da giocatori gialloblu. Gli ultimi a fermarsi sono stati Luigi Sepe ed il giovane Dejan Kulusevski. Così la Gazzetta di Parma titola: "A Cagliari senza Sepe e Kulusevski". E vedremo cosa riuscirà a fare il direttore sportivo Daniele Faggiano sul mercato per rimpolpare una rosa spremuta fino all'osso dai tanti, troppi, infortuni.