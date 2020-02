vedi letture

Gazzetta di Parma: "A Torino nuovo test per i crociati"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola nella sua sezione sportiva sul prossimo match di campionato che i crociati andranno ad affrontare a Torino: "A Torino nuovo test per i crociati". Sembrerebbe essere l'occasione giusta per completare il percorso di crescita che i crociati stanno portando avanti a dispetto dei tanti infortuni che quotidianamente colpiscono la rosa crociata. Ma spesso e volentieri il Parma è mancato proprio contro gli avversari più in difficoltà, nei match in cui sulla carta i crociati partivano favoriti. Ecco che domenica a Torino diventa un test di maturità importante per i gialloblu.