Grande spazio per il calcio sulla Gazzetta di Parma di oggi, con il ritorno in maglia crociata di Roberto Inglese che si guadagna l'apertura in prima pagina: "Affare fatto: Inglese giocherà nel Parma", si legge. Raggiunta l'intesa tra le parti: il Napoli ha acconsentito a lasciare il giocatore al Parma. Affare concluso sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il giocatore completerà così il tridente con Gervinho e Karamoh, che sulla carta promette meraviglie ai tifosi ducali.