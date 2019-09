© foto di stefano tedeschi

Sono usciti ieri anticipi e posticipi di Serie A per tutto il girone di andata, ed il Parma giocherà al Tardini nel consueto orario delle 15 solo due volte. La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola proprio su questo: "Al Tardini alle 15 solo due volte". Sono tanti gli impegni che vedranno i crociati in anticipo o in posticipo, anche se la prossima gara, la prima dopo la sosta, sarà proprio alle 15.00 contro il Cagliari. Poi il derby con il Sassuolo di mercoledì alle 21.00 ed il posticipo con il Torino di lunedì alle 21.00.