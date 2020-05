Gazzetta di Parma: "Allenamenti e protocollo: per i crociati via al ritiro"

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta di Parma c'è spazio anche per il calcio e per la ripartenza a singhiozzo della Serie A. "Allenamenti e protocollo: per il Parma via al ritiro" scrive il quotidiano. Il Parma controcorrente: i ducali hanno deciso di andare in ritiro, a Collecchio, in attesa della definizione finale del protocollo di sicurezza per gli allenamenti di gruppo. La conferma arriva direttamente dal ds dei crociati Daniele Faggiano.