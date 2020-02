vedi letture

Gazzetta di Parma: "Alta tensione Coronavirus. Non si è giocata Torino-Parma"

La Gazzetta di Parma in edicola oggi ricostruisce la giornata surreale vissuta da Torino e Parma, gara rinviata a causa dell'allarme Coronavirus in Italia. "Alta tensione Coronavirus. Non si è giocata Torino-Parma" scrive il quotidiano. Attorno alle ore 11 la Sindaca Appennino ha sospeso tutte le attività sportive e non. Il Parma decide che, in caso di rinvio, meglio sarebbe allenarsi a Torino e mantenere il programma originale (col lunedì di riposo e la ripresa domani, al martedì). Chiesta la disponibilità di Vinovo alla Juve: la gara è stata rinviata e i crociati si sono allenati a Vinovo a partire dalle 14.30 circa.