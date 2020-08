Gazzetta di Parma: "Anche il Parma riparte dai test. E oggi la società illustra le strategie"

Grande giornata in casa gialloblu e la Gazzetta di Parma titola in prima pagina: "Anche il Parma riparte dai test. E oggi la società illustra le strategie". Tra ieri e oggi tutti i crociati si sono ritrovati a Collecchio sottoponendosi ai tamponi e ai test medici, ma le novità di maggior rilievo arrivano lontano dal campo da gioco. Oggi è il giorno della conferenza di presentazione di Marcello Carli come nuovo direttore sportivo, che sarà accompagnato da parte della dirigenza e dai componenti della società: sarà l'occasione per illustrare le strategie future del club crociato dopo la rivoluzione delle ultime settimane. Ma non solo, oggi in casa Parma si attende l'ufficialità del nuovo tecnico Fabio Liverani.