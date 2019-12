Gazzetta di Parma: "Ancora emergenza per D'Aversa"

"Ancora emergenza ma questo Parma può puntare a un'altra vittoria": così Gazzetta di Parma in vista dell'ultima gara del 2019 per i crociati, che domani scenderanno in campo al Tardini per affrontare il Brescia. Ancora tante assenze nel Parma ma i crociati sperano di chiudere l'anno con un successo interno. I ko interni con Verona e Cagliari insegnano che contro squadre chiuse possono esserci delle difficoltà. Il Brescia è in difficoltà ma ha tanta fame.