© foto di stefano tedeschi

Non si placa la polemica dopo le decisioni dell'arbitro Di Bello, che domenica ha condizionato il finale di gara di Parma-Lazio. E la Gazzetta di Parma titola: "Arbitro Di Bello, pollice verso. Per gli ex arbitri sono: 'due gravi errori'". Due decisioni che continuano a tenere banco, quelle dell'arbitro Di Bello, che oltre l'errore non ha voluto nemmeno il consulto con la sala VAR, che certamente avrebbe evitato lo strascico di polemiche.