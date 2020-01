La Gazzetta di Parma dedica un titolo in prima pagina alle vicende del Parma Calcio e in particolare al calciomercato, ormai agli sgoccioli. "Arrivano Caprari e Radu. Gervinho parte?". Caprari è arrivato nella notte a Milano e firmerà con il club crociato, battuta la concorrenza del Sassuolo. Ieri ufficializzato il portiere Radu. Spaventa Gervinho: l'attaccante, come ha fatto capire Faggiano, vuole partire.