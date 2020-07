Gazzetta di Parma: "Bancarotta vecchio Parma, condannati Ghirardi e Leonardi"

"Bancarotta del vecchio Parma, condannati Ghirardi e Leonardi" è il titolo d'apertura della Gazzetta di Parma in edicola oggi. Sei anni di carcere per l'ex amministratore delegato, 4 anni per l'allora presidente. Per gli altri pene da un anno e mezzo a tre anni. Assolti in 6 e 5 rinviati a giudizio. Si parla anche di campo e della vittoria del Parma sul Napoli: "Il Parma ritrova il sorriso e la vittoria: batte 2-1 il Napoli ed è salvo".