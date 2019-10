Gazzetta di Parma, Barillà: "Siamo un grande gruppo. Ripartiamo subito"

© foto di stefano tedeschi

Il centrocampista del Parma Antonino Barillà ha parlato ai microfoni del sito ufficiale crociato dopo l'allenamento di ieri, e la Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Siamo un grande gruppo. Ripartiamo subito". Dopo la brutta prestazione offerta a Ferrara contro la SPAL i crociati vogliono ripartire al più presto ed al meglio, dopo aver recuperato le forze in questa sosta per le nazionali Poi ci sarà il Genoa, affamato di punti.